В Кремле заявили, что уже неделю якобы не бьют по энергообъектам Украины

Кремль вечером 25 марта опубликовал согласованный с США перечень объектов энергетической инфраструктуры, по которым, как он утверждает, Россия уже неделю не наносит ударов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении говорится о "временном моратории на удары по энергосистеме", которого должны придерживаться Украина и Россия, и перечень объектов, согласованный между Москвой и Вашингтоном.

К ним относятся:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

инфраструктура, производящая и передающая электричество, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

В заявлении Кремля говорится, что "временный мораторий" действует с 18 марта (несмотря на утверждения с украинской стороны, что на самом деле он в тот же день был нарушен Россией) и рассчитан на 30 дней.

"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", – добавили там.

Отметим, что в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил о лжи Кремля, "что якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта".

"Москва всегда врет. И это зависит от мира – от всех, кому реально нужен мир, – позволят ли снова Москве врать", – добавил он.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта делегации США, Украины и России договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что для внедрения договоренностей остановить удары в Черном море и в энергетике нужны дополнительные технические консультации.