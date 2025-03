У Будапешті відбувся масовий протест проти закону про заборону ЛГБТ-прайду

У вівторок, 25 березня, у столиці Угорщини протестували сотні людей проти нового закону, мета якого – заборонити щорічний прайд ЛГБТК+ спільнот.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Тисячі людей протестували у Будапешті проти нового закону керівної партії Угорщини "Фідес", який має на меті заборонити щорічний прайд ЛГБТК+ спільнот і дозволяє використовувати програмне забезпечення для розпізнавання облич для ідентифікації організаторів та учасників.

"Огидний закон, прийнятий (минулого) вівторка, не просто забороняє прайд, він фактично уможливлює придушення будь-якої форми протесту в майбутньому", – заявив організатор протесту, незалежний член парламенту Акос Хадхазі.

За оцінками кореспондентів агентства, які перебували на місці подій, в акції протесту брали участь близько 2 тисяч осіб.

Протестувальники та активісти опозиційної партії "Імпульс" вигукували "Європа" і "Брудний Фідес".

Як передає агентство, організатори фестивалю заявляють, що щорічний прайд-парад не становить жодної загрози для дітей і що вони планують провести захід, незважаючи на заборону.

Protestors in Budapest this evening not so keen on watching their country devolve into a Russian-backed kleptocracy.



Demonstrators have now blockaded one of the main bridges.pic.twitter.com/tAIE5S90qi