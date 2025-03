В Будапеште состоялся массовый протест против закона о запрете ЛГБТ-прайда

Во вторник, 25 марта, в столице Венгрии протестовали сотни людей против нового закона, цель которого – запретить ежегодный прайд ЛГБТК+ сообществ.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Тысячи людей протестовали в Будапеште против нового закона правящей партии Венгрии "Фидес", который имеет целью запретить ежегодный прайд ЛГБТК+ сообществ и позволяет использовать программное обеспечение для распознавания лиц для идентификации организаторов и участников.

"Отвратительный закон, принятый (в прошлый) вторник, не просто запрещает прайд, он фактически делает возможным подавление любой формы протеста в будущем", – заявил организатор протеста, независимый член парламента Акос Хадхази.

По оценкам корреспондентов агентства, которые находились на месте событий, в акции протеста участвовали около 2 тысяч человек.

Протестующие и активисты оппозиционной партии "Импульс" выкрикивали "Европа" и "Грязный Фидес".

Как передает агентство, организаторы фестиваля заявляют, что ежегодный прайд-парад не представляет никакой угрозы для детей и что они планируют провести мероприятие, несмотря на запрет.

Protestors in Budapest this evening not so keen on watching their country devolve into a Russian-backed kleptocracy.



Demonstrators have now blockaded one of the main bridges.pic.twitter.com/tAIE5S90qi