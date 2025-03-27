У Фінляндії закриють 18 центрів прийому біженців: українців прибуває менше

Міграційна служба Фінляндії оголосила, що цього року закриє 18 приймальних центрів для прохачів притулку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Ще вісім центрів буде закрито в лютому 2026 року.

Причиною є значне скорочення кількості прохачів притулку. Минулого року було подано на 45 відсотків менше заяв про надання притулку, ніж у 2023 році.

Наприклад, кількість тих, хто прибуває з України, скоротилася.

Близько 2200 осіб, які проживають у центрах, що закриваються, мають можливість запросити отримання права на проживання у Фінляндії.

Як повідомлялося, уряд Фінляндії звернувся до парламенту з проханням продовжити до кінця 2026 року дію закону, який дозволяє відхиляти прохання про притулок від мігрантів, які перетинають закритий східний кордон з Росією, і відправляти їх назад.

Нагадаємо, закон про надзвичайний стан, який дозволив Фінляндії відхиляти заявки на притулок від мігрантів, що прямують з Росії, був затверджений у липні 2024 року.

Він був частиною відповіді уряду на міграційний тиск, інспірований Росією – кордон із якою Фінляндія закрила наприкінці 2023 року.