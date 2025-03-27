В Финляндии закроют 18 центров приема беженцев: украинцев прибывает меньше

Миграционная служба Финляндии объявила, что в этом году закроет 18 приемных центров для просителей убежища.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Еще восемь центров будут закрыты в феврале 2026 года.

Причиной является значительное сокращение количества просителей убежища. В прошлом году было подано на 45 процентов меньше заявлений о предоставлении убежища, чем в 2023 году.

Например, количество тех, кто прибывает из Украины, сократилось.

Около 2200 человек, проживающих в закрывающихся центрах, имеют возможность запросить получение права на проживание в Финляндии.

Как сообщалось, правительство Финляндии обратилось к парламенту с просьбой продлить до конца 2026 года действие закона, который позволяет отклонять просьбы об убежище от мигрантов, пересекающих закрытую восточную границу с Россией, и отправлять их обратно.

Напомним, закон о чрезвычайном положении, который позволил Финляндии отклонять заявки на убежище от мигрантов, направляющихся из России, был утвержден в июле 2024 года.

Он был частью ответа правительства на миграционное давление, инспирированное Россией – границу с которой Финляндия закрыла в конце 2023 года.