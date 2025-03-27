21 государство Европы осудило запрет ЛГБТ-прайда в Венгрии

Более двух десятков европейских государств и Австралия в совместном заявлении выразили обеспокоенность решением властей Венгрии запретить ЛГБТ-сообществу проведение ежегодного прайда.

Об этом говорится в заявлении посольств этих государств, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В заявлении посольства 21 государства Европы и Австралии отмечают, что принятое в Венгрии законодательство "приводит к ограничению права на мирные собрания и свободу выражения мнений".

"Мы обязуемся уважать, защищать и реализовывать права человека и основные свободы всех людей, независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности и сексуальных особенностей, а также бороться с дискриминацией по этим признакам", – говорится там.

Заявление подписали посольства Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Напомним, 18 марта венгерский парламент принял законопроект партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия. Это вызвало массовые протесты в Будапеште против ограничения права на собрания.

Это не первый шаг венгерских властей по ограничению прав ЛГБТ.

В 2021 году там запретили "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.