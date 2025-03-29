Глава МЗС Данії закликав США змінити тон щодо Гренландії та спільно працювати над безпекою

Виправлено 14:20. У попередній новині Расмуссена було помилково названо міністром оборони, хоча він є міністром закордонних справ Данії. Перепрошуємо за помилку.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав керівництво Сполучених Штатів змінити тональність заяв довкола Гренландії, та закликав спільно пошукати рішення для того, щоб зміцнити безпеку в Арктиці.

Як повідомляє "Європейська правда", таке звернення він опублікував в X після візиту на Гренландію віцепрезидента США Джей Ді Венса.

"Звісно ж ми відкриті до критики. Але маємо бути чесними: нам зовсім не подобається тон, з яким це висловлюється. Так не говорять з близькими союзниками. А я все ще вважаю, що США і Данія – близькі союзники", – зазначив Расмуссен.

Міністр зазначив, що у Копенгагені розуміють прагнення США мати більшу військову присутність на Гренландії, а існуюча угода від 1951 року надає широкі можливості для цього.

"Якщо це те, чого ви бажаєте – давайте поговоримо про це… Ми, Данія і Гренландія, абсолютно відкриті до такої дискусії. Ми можемо дуже багато зробити з тією "рамкою", яку маємо. Давайте скористаємось нею, і зробимо це разом", – закликав він.

Расмуссен відреагував на критику Венса про те, що Данія недостатньо робить для безпеки в Арктиці, та нагадав, що окремо Венс говорив те саме про США.

"Факт полягає у тому, що ми усі пожинали дивіденди від миру. Усі ми діяли, виходячи з припущень, що Арктика буде регіоном незначної напруги. Але ці часи скінчилися, статус кво – вже не варіант", – сказав він.

Міністр нагадав, що саме тому кілька тижнів тому Данія ухвалила рішення про початок масштабних інвестицій у безпеку в регіоні, що забезпечить залучення більшої кількості військових, кораблів та безпілотних апаратів.

"І давайте не забувати: Гренландія є частиною НАТО. Гарантії безпеки НАТО зараз покривають Гренландію", – зазначив Ларс Льокке Расмуссен.

Під час візиту на Гренландію 28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати планують більше інвестувати у зміцнення безпеки у регіоні довкола Гренландії, але планів збільшити військову присутність на острові наразі немає.

Також він пом’якшив давніші заяви Трампа, який не виключав застосування сили для приєднання острова. Водночас він повторив звинувачення, що Данія "не робить свою роботу" для того, щоб підтримувати безпеку у регіоні навколо Гренландії.

Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен обережно відкинула таку критику віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Спершу планувалось, що до Гренландії прибуде тільки дружина Венса і її візит матиме культурно-просвітницький характер. Але через суттєву критику з боку як Данії, так і гренландської влади віцепрезидент США вирішив приєднатися до другої леді, а візит змінили, щоб зосередитися на питаннях національної безпеки.