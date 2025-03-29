Глава МИД Дании призвал США изменить тон по Гренландии и совместно работать над безопасностью

Исправлено 14:20. В предыдущей новости Расмуссена было ошибочно названо министром обороны, хотя он является министром иностранных дел Дании. Приносим извинения за ошибку.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал руководство Соединенных Штатов изменить тональность заявлений вокруг Гренландии и совместно искать решения для того, чтобы укрепить безопасность в Арктике.

Как сообщает "Европейская правда", такое обращение он опубликовал в X после визита на Гренландию вице-президента США Джей Ди Венса.

"Конечно же мы открыты к критике. Но должны быть честными: нам совсем не нравится тон, с которым это высказывается. Так не говорят с близкими союзниками. А я все еще считаю, что США и Дания – близкие союзники", – отметил Расмуссен.

Министр отметил, что в Копенгагене понимают стремление США иметь большее военное присутствие на Гренландии, а существующее соглашение от 1951 года предоставляет широкие возможности для этого.

"Если это то, чего вы хотите – давайте поговорим об этом... Мы, Дания и Гренландия, абсолютно открыты к такой дискуссии. Мы можем очень много сделать с той "рамкой", которую имеем. Давайте воспользуемся ею, и сделаем это вместе", – призвал он.

Расмуссен отреагировал на критику Вэнса о том, что Дания недостаточно делает для безопасности в Арктике, и напомнил, что отдельно Вэнс говорил то же самое о США.

"Факт заключается в том, что мы все пожинали дивиденды от мира. Все мы действовали, исходя из предположений, что Арктика будет регионом незначительного напряжения. Но эти времена закончились, статус кво – уже не вариант", – сказал он.

Министр напомнил, что именно поэтому несколько недель назад Дания приняла решение о начале масштабных инвестиций в безопасность в регионе, что обеспечит привлечение большего количества военных, кораблей и беспилотных аппаратов.

"И давайте не забывать: Гренландия является частью НАТО. Гарантии безопасности НАТО сейчас покрывают Гренландию", – отметил Ларс Лёкке Расмуссен.

Во время визита в Гренландию 28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты планируют больше инвестировать в укрепление безопасности в регионе вокруг Гренландии, но планов увеличить военное присутствие на острове пока нет.

Также он смягчил более давние заявления Трампа, который не исключал применения силы для присоединения острова. В то же время он повторил обвинения, что Дания "не делает свою работу" для того, чтобы поддерживать безопасность в регионе вокруг Гренландии.

Датский премьер-министр Метте Фредериксен осторожно отвергла такую критику вице-президента США Джей Ди Венса.

Сначала планировалось, что в Гренландию прибудет только жена Вэнса и ее визит будет иметь культурно-просветительский характер. Но из-за существенной критики со стороны как Дании, так и гренландских властей вице-президент США решил присоединиться ко второй леди, а визит изменили, чтобы сосредоточиться на вопросах национальной безопасности.