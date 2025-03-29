Сербия пригласила эфэсбешников для поиска "звуковой пушки"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что представители Федеральной службы безопасности России приехали в страну для расследования возможного применения "звуковой пушки" против протестующих.

Слова Вучича цитирует портал Tanjug, сообщает "Европейская правда".

По словам сербского президента, "люди из Федеральной службы безопасности Российской Федерации" приехали в Сербию вечером в пятницу и уже начали работу.

"Они будут ходить и смотреть все устройства, которые у нас есть. Посмотрят, что, как, каким образом. Они пробудут здесь несколько дней, я думаю, семь или восемь дней. И после этого они выйдут со своей позицией по "звуковой пушке", – сказал Вучич.

По его словам, таким образом будет разоблачено "еще больше лжи" и будет показано, чем пользуется оппозиция и как она "обманывает граждан".

Студенты, участвующие в антиправительственных протестах, ранее обвинили власти в использовании звуковой пушки во время акции молчания в память о 15 погибших в городе Новый Сад 15 марта.

Вучич, Министерство внутренних дел и Министерство обороны Сербии использование звуковой пушки отрицали.

Сербский президент также говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

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