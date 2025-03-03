В Норвегии начались учения Joint Viking с 10 тысячами военных

В Норвегии начались ежегодные военные учения Joint Viking, участие в которых принимают около 10 тысяч военных Норвегии и союзников.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В Норвегии начался первый день крупных военных учений с участием около 10 тысяч человек – военнослужащих Норвегии и стран-союзников.

Joint Viking – ежегодные плановые зимние учения, в 2025 году они проходят 3-14 марта в районе города Тромсе за полярным кругом и будут крупнейшими в стране за этот год.

К маневрам, где отрабатывают оборону территории Норвегии, привлечены военнослужащие семи стран. Кроме принимающей страны, это Финляндия, Канада, Великобритания, Германия, Нидерланды и США.

В начале февраля Польша проводила военные учения в Балтийском море, а в Литве состоялись учения НАТО по управлению атаками с воздуха.