У Польщі розповіли про великі зміни для захисту кордону з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі оголосило про зміни, які були впроваджені на польсько-білоруському кордоні для захисту безпеки держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило RMF FM.

У середині минулого року Прикордонна служба Польщі підписала контракт на модернізацію електронного бар'єру – системи камер і датчиків, що допомагають контролювати кордон. Він діє на 206 кілометрах прикордонної лінії на Підляшші.

Тепер повідомили, що у рамках модернізації було встановлено додаткову лінію камер для спостереження за зовнішньою стороною сталевого паркану на кордоні, встановлено світлодіодні ліхтарі для освітлення технічної дороги, а також створено додаткові камери для спостереження за водопропускними спорудами.

Крім того, було застосовано механізм з використанням штучного інтелекту для класифікації сигналів тривоги. Це означає, що вся ділянка кордону з Білоруссю, яку охороняє Підляський відділ Прикордонної служби, тепер охоплена модернізованим моніторингом.

Електронний бар'єр є доповненням до так званого фізичного бар'єру – загородження заввишки 5,5 метра, побудованого у 2022 році вздовж 186 км лінії кордону на Підляшші. Він був посиленими прольотами та додатковими витками колючого дроту.

Польсько-білоруський кордон

Також електронний бар'єр було встановлено на прикордонних річках Свіслоч та Істочанка у Підляському воєводстві, які до цього часу не підлягали такому моніторингу, тоді як прикордонні служби також фіксують спроби нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі на цих річках.

Вартість інвестицій на 47 км кордону склала 85,7 млн злотих (понад $22 млн). Вони включають встановлення понад пів тисячі стовпів та 1,3 тисячі камер денного та нічного бачення, а також тепловізорів.

У 2024 році Підляська прикордонна служба зафіксувала понад 30 тисяч спроб незаконного перетину кордону. Їх було менше у другій половині року після запровадження буферної зони та в місцях, де було модернізовано прикордонний бар'єр.

У березні в уряді Польщі анонсували плани посилити патрулювання на польсько-білоруському кордоні через зростаючі гібридні загрози.

Днями уряд Польщі призупинив право просити про притулок на кордоні з Білоруссю.