В Польше рассказали о больших изменениях для защиты границы с Беларусью

Министерство внутренних дел и администрации Польши объявило об изменениях, которые были внедрены на польско-белорусской границе для защиты безопасности государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило RMF FM.

В середине прошлого года Пограничная служба Польши подписала контракт на модернизацию электронного барьера – системы камер и датчиков, помогающих контролировать границу. Он действует на 206 километрах пограничной линии на Подляшье.

Теперь сообщили, что в рамках модернизации была установлена дополнительная линия камер для наблюдения за внешней стороной стального забора на границе, установлены светодиодные фонари для освещения технической дороги, а также созданы дополнительные камеры для наблюдения за водопропускными сооружениями.

Кроме того, был применен механизм с использованием искусственного интеллекта для классификации сигналов тревоги. Это означает, что весь участок границы с Беларусью, который охраняет Подляский отдел Пограничной службы, теперь охвачен модернизированным мониторингом.

Электронный барьер является дополнением к так называемому физическому барьеру – заграждению высотой 5,5 метра, построенному в 2022 году вдоль 186 км линии границы на Подляшье. Он был усилен пролетами и дополнительными витками колючей проволоки.

Польско-белорусская граница

Также электронный барьер был установлен на пограничных реках Свислочь и Источанка в Подляском воеводстве, которые до сих пор не подлежали такому мониторингу, тогда как пограничные службы также фиксируют попытки нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу на этих реках.

Стоимость инвестиций на 47 км границы составила 85,7 млн злотых (более $22 млн). Они включают установку более полутысячи столбов и 1,3 тысячи камер дневного и ночного видения, а также тепловизоров.

В 2024 году Подляская пограничная служба зафиксировала более 30 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Их было меньше во второй половине года после введения буферной зоны и в местах, где был модернизирован пограничный барьер.

В марте в правительстве Польши анонсировали планы усилить патрулирование на польско-белорусской границе из-за растущих гибридных угроз.

На днях правительство Польши приостановило право просить об убежище на границе с Беларусью.