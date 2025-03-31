ЗМІ: публічно лояльна до Трампа прем’єрка Італії дуже стурбована його поведінкою 

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні, яка позиціонує себе однією з найближчих союзниць Дональда Трампа в Європі, вкрай стурбована поведінкою американського президента.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами італійських посадовців, які говорили на умовах анонімності, Мелоні та її команда вкрай стурбовані поведінкою Трампа. Вона ретельно уникає будь-якої публічної критики президента США, і все, що вона говорить про торгівлю або просування миру в Україні, ретельно вивірене, щоб не викликати антагонізм у Білого дому.

Тим не менш, італійські автовиробники, такі як Stellantis, постраждають від американських тарифів, а виробник суперкарів Ferrari заявив, що підвищить ціни на деякі моделі в США.

Італійська лідерка позиціонує себе як ключового гравця як в ЄС, так і у відносинах зі США. Проведення саміту "Групи семи" минулого року продемонструвало її здатність долати політичні розбіжності в часи все більшої фрагментації, коли до неї намагались знайти підхід лідери різних країн.

Мелоні сподівалася, що спілкування з Дональдом Трампом зміцнить її позицію в центрі європейської політики. Вона була єдиною лідеркою з ЄС, яка відвідала січневу інавгурацію Трампа. Вона також зустрічалася з президентом у Мар-а-Лаго, мала тісні зв'язки з Ілоном Маском і заявила, що очікує на візит до Білого дому.

За словами посадовців, знайомих з її думками, ідея Мелоні полягала в тому, щоб використати цю поїздку для того, щоб домогтися хоча б часткового звільнення від американських тарифів на імпорт з Європейського Союзу. Але точна дата візиту досі не визначена, кажуть посадовці.

Минулої середи продажі італійських автовиробників в США на суму 3,3 млрд доларів були обкладені такими ж 25-відсотковими митами, як і в решті країн ЄС. Наступна хвиля американських тарифів, яка має бути оголошена цього тижня, може завдати набагато більшої шкоди економіці країни та самій Мелоні, яка опинилася під тиском.

Після майже двох з половиною років перебування при владі її коаліція зазнала найсерйознішої публічної критики. Вимога ЄС щодо конкретних зобов'язань щодо оборонних витрат і підтримки України підкреслила фінансові обмеження, які роками заважали італійським лідерам.

А розрив трансатлантичних відносин означає, що замість того, щоб навести мости, Мелоні, швидше за все, доведеться стати на чийсь бік.

Вона наполягає на тому, що це не так. Але дотримання її курсу загрожує втратою впливу італійської лідерки на міжнародній арені, і це створює певний тиск на її уряд, аналізує агентство.

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