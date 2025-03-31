В 2024 году в Швеции зафиксировали самое низкое количество убийств за последние десять лет

За прошлый год в Швеции резко снизился уровень убийств и непредумышленных убийств, поскольку усиление надзора уменьшило преступность.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на статистические данные Шведского национального совета по предупреждению преступности (BRA), передает "Европейская правда".

Как свидетельствуют данные BRA, в 2024 году в Швеции произошло 92 случая насилия со смертельным исходом, что на 29 меньше, чем в 2023 году, и является самым низким показателем с 2014 года, когда было убито 87 человек.

BRA заявила, что это существенное снижение, но добавила, что годовые изменения следует интерпретировать с осторожностью.

"Сравнивая годы, следует иметь в виду, что 2023 год выделился как год, когда необычно много женщин и несовершеннолетних стали жертвами смертельного насилия по сравнению с предыдущими годами", – отметили там.

Как отмечается, насилие с использованием огнестрельного оружия осталось самой распространенной причиной насильственной смерти и унесло 45 жизней в 2024 году, что на восемь меньше, чем в 2023 году.

В Швеции, которая уже более десяти лет страдает от волны насилия, связанного с бандитизмом, в 2023 году было в 2,5 раза больше смертей от огнестрельного оружия, чем в среднем по ЕС.

Полиция объясняет это уменьшение новыми полномочиями, в частности увеличением электронного прослушивания и увеличением количества камер наблюдения.

В ноябре 2024 года в Швеции судили группу несовершеннолетних – парня и девушку – которых подозревают в подготовке убийства в датской столице Копенгагене по заказу преступной группировки.

Случай, похоже, был частью системной проблемы, которая усилилась летом 2024 года – вербовки шведских подростков преступными организациями для различных задач в Копенгагене.

Недавно писали, что полиция безопасности Швеции обнаружила, что Россия пытается вербовать наркозависимых людей, и предупредила полицию, чтобы она усилила к ним внимание.