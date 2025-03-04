Міністр оборони Данії: є речі, в яких українці повністю залежні від США

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав дуже серйозною ситуацією призупинення допомоги від США для України, зазначивши, що є речі, в яких українці повністю залежні від американців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV2.

"Це дуже серйозна ситуація, те, що, як повідомляється, має відбутися з американської сторони, – це припинення будь-якої підтримки України", – каже міністр оборони

За словами міністра, це матиме величезне значення для України, яка вже більше трьох років воює зі своїм сусідом Росією.

"Це матиме вплив на полі бою, і не в останню чергу це матиме вплив на здатність українців захищати себе. Є речі, у яких українці повністю залежать від американців", – сказав Поульсен.

За його словами, Україна потребує сильної міжнародної підтримки, і саме тому Європа повинна робити набагато більше і набагато швидше.

"Я можу лише висловити свій глибокий жаль з приводу того, що американці вирішили зробити те, що вони роблять. Вони допомагають поставити Україну в скрутне становище, коли необхідна максимально можлива підтримка України", – наголосив міністр.

Тому повідомлення про припинення військової підтримки означають, що Європа повинна діяти набагато швидше, вважає міністр оборони.

"Від Європи потрібна набагато більша швидкість, і ми повинні прийняти рішення в Європі в найближчі кілька днів про виділення додаткових мільярдів євро на українську оборонну промисловість для пожертвувань в Україні", – зазначив він.

На думку Троельса Лунда Поульсена, ця ситуація не означає нічого для відносин між Данією та США, окрім того, що сторони не згодні з рішенням, яке прийняли Сполучені Штати.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.