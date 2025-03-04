Министр обороны Дании: есть вещи, в которых украинцы полностью зависимы от США

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал очень серьезной ситуацией приостановление помощи от США для Украины, отметив, что есть вещи, в которых украинцы полностью зависимы от американцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV2.

"Это очень серьезная ситуация, то, что, как сообщается, должно произойти с американской стороны, – это прекращение любой поддержки Украины", – говорит министр обороны

По словам министра, это будет иметь огромное значение для Украины, которая уже более трех лет воюет со своим соседом Россией.

"Это будет иметь влияние на поле боя, и не в последнюю очередь это будет иметь влияние на способность украинцев защищать себя. Есть вещи, в которых украинцы полностью зависят от американцев", – сказал Поульсен.

По его словам, Украина нуждается в сильной международной поддержке, и именно поэтому Европа должна делать гораздо больше и гораздо быстрее.

"Я могу лишь выразить свое глубокое сожаление по поводу того, что американцы решили сделать то, что они делают. Они помогают поставить Украину в трудное положение, когда необходима максимально возможная поддержка Украины", – подчеркнул министр.

Поэтому сообщения о прекращении военной поддержки означают, что Европа должна действовать гораздо быстрее, считает министр обороны.

"От Европы требуется гораздо большая скорость, и мы должны принять решение в Европе в ближайшие несколько дней о выделении дополнительных миллиардов евро на украинскую оборонную промышленность для пожертвований в Украине", – отметил он.

По мнению Троэльса Лунда Поульсена, эта ситуация не означает ничего для отношений между Данией и США, кроме того, что стороны не согласны с решением, которое приняли Соединенные Штаты.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.