У Шольца немає жодного сумніву, що США залишаться в НАТО

В німецькому уряді заявили, що канцлер Олаф Шольц відкидає можливість того, що США можуть вийти з НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву речника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта наводить n-tv.

За його словами, попри окремі "подразники" останніми тижнями, немає "жодного натяку на сумніви" в тому, що США залишаться частиною західного оборонного альянсу.

"Саме тому НАТО залишається тією структурою, в якій організовано безпеку Німеччини та Європи", – резюмував Гебештрайт.

Раніше волишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс висловив думку, що європейським країнам треба бути готовими до можливого виходу США з Альянсу.

Тим часом кандидат Дональда Трампа у посли в НАТО обіцяє "зміцнювати" Альянс.

А сам Трамп закликав членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП, що набагато більше, ніж витрачає Вашингтон.

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