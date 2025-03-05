У Шольца нет никакого сомнения, что США останутся в НАТО

В немецком правительстве заявили, что канцлер Олаф Шольц отвергает возможность того, что США могут выйти из НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", заявление представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта приводит n-tv.

По его словам, несмотря на отдельные "раздражители" в последние недели, нет "ни одного намека на сомнения" в том, что США останутся частью западного оборонного альянса.

"Именно поэтому НАТО остается той структурой, в которой организована безопасность Германии и Европы", – резюмировал Хебештрайт.

Ранее бывший главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис высказал мнение, что европейским странам надо быть готовыми к возможному выходу США из Альянса.

Тем временем кандидат Дональда Трампа в послы в НАТО обещает "укреплять" Альянс.

А сам Трамп призвал членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП, что гораздо больше, чем тратит Вашингтон.

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