СМИ: Трюдо и Трамп поговорили на фоне тарифного спора
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор на фоне тарифного спора между странами.
Об этом стало известно CNN, сообщает "Европейская правда".
Источники телеканала не предоставили никаких подробностей о разговоре между Трампом и Трюдо.
Однако собеседники CNN из Белого дома ожидают, что вскоре информация о звонке будет обнародована.
Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.
В ответ глава правительства Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.
А канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".
В то же время у Трампа не исключили, что могут объявить о снижении тарифов на мексиканские и канадские товары уже в среду.