СМИ: Трюдо и Трамп поговорили на фоне тарифного спора

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор на фоне тарифного спора между странами.

Об этом стало известно CNN, сообщает "Европейская правда".

Источники телеканала не предоставили никаких подробностей о разговоре между Трампом и Трюдо.

Однако собеседники CNN из Белого дома ожидают, что вскоре информация о звонке будет обнародована.

Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ глава правительства Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.

А канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".

В то же время у Трампа не исключили, что могут объявить о снижении тарифов на мексиканские и канадские товары уже в среду.