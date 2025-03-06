Джерело: ЄС запропонує Києву витратити на ЗСУ частку кредиту з доходів від росактивів

Європейський Союз планує запропонувати Україні для закриття невідкладних потреб українського війська у зброї та боєприпасах використати частину кредитних коштів, що надаються ЄС Україні у рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) та фінансуються за рахунок доходів з заморожених російських активів.

Про це кореспондентові "Європейської правди" розповів член делегації однієї з ключових держав ЄС у кулуарах позачергового засідання Європейської Ради в Брюсселі 6 березня.

У зв’язку з припиненням військової підтримки з боку Сполучених Штатів та можливої затримки процесу створення додаткових механізмів з боку Євросоюзу, Україна може направити на військові закупівлі частину кредитної лінії ERA, яка передбачає надання Києву у 2025 році 18,1 млрд євро з доходів з заморожених активів Центробанку РФ, повідомив співрозмовник "Європейської правди".

"Ми вже маємо на столі 18 мільярдів євро на цей рік, на основі яких Україна могла б отримати військову підтримку прямо зараз", – заявив європейський посадовець.

Він пов’язав цю ініціативу з тим фактом, що пропозиція високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас про створення потужного фонду військової підтримки України, який міг би акумулювати ресурси і озброєння за деякими даними на суму від 20 млрд євро, поки не знайшла широкої підтримки держав Євросоюзу і знаходиться в процесі узгодження.

Європосадовець нагадав, що у 2025 році Євросоюз планує надати Україні понад 30 млрд євро макрофінансової допомоги, з яких 12,5 млрд євро – кошти в рамках Ukraine Facility, і 18,1 млрд надходять з європейської частки кредиту ERA G7, який фінансується за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Саме кредит ERA можна використовувати на військові закупівлі, наголосив він.

"Суть полягає в тому, що нам потрібно прискорити надання Україні військової підтримки, в залежності від потреб України, в найближчому майбутньому, щоб вона могла бути в найкращій переговорній позиції. З 18 мільярдів євро цієї позики, з європейської частки позики "Групи семи", ми хотіли б мати змогу контрактувати значну частину цієї допомоги на військову підтримку.", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

Він не повідомив, яка саме частина з 18,1 млрд може бути направлена на оборонні закупівлі, оскільки відповідне рішення ще не прийняте на рівні ЄС, але зауважив, що це може бути "хоча б половина".

Європейський посадовець нагадав, що Британія вже прийняла рішення передати частку доходів з заморожених на її території активів РФ на протиповітряну оборону для України.

Як раніше повідомлялося, у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на близько 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.