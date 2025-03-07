Прем'єр Литви закликав до обережності у питанні "ядерної парасольки" Парижа

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що країні доведеться "ретельно і відповідально" розглянути питання про те, чи шукати захисту під "ядерною парасолькою" Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Він зробив цю заяву після того, як президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Париж розглядає можливість поширення ядерного стримування на своїх європейських партнерів. Президент Гітанас Науседа пізніше заявив, що сказав Макрону, що Литва хоче бути під "ядерною парасолькою" Франції.

"Перш ніж йти під будь-яку парасольку, ми повинні дуже серйозно і відповідально зважити потенційні наслідки, пов'язані з цим зобов'язання і додаткові ризики, які можуть виникнути", – сказав Палуцкас.

"Я попросив свого радника з питань безпеки змоделювати таку ситуацію, тому що ми розуміємо, що сьогодні ми повинні розглянути всі можливі сценарії: і розвитку НАТО, і наших трансатлантичних відносин", – додав він.

Прем'єр-міністр також зазначив, що пропозиція французького президента все ще є "дуже і дуже попередньою".

Нагадаємо, минулими вихідними президент Франції Емманюель Макрон вперше заявив, а у стратегічній промові 5 березня підтвердив готовність Франції запропонувати свою "ядерну парасольку" європейським союзникам.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров побачив у пропозиції Макрона загрозу для Росії.

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