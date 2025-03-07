Премьер Литвы призвал к осторожности в вопросе "ядерного зонтика" Парижа

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что стране придется "тщательно и ответственно" рассмотреть вопрос о том, искать ли защиты под "ядерным зонтиком" Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Он сделал это заявление после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Париж рассматривает возможность распространения ядерного сдерживания на своих европейских партнеров. Президент Гитанас Науседа позже заявил, что сказал Макрону, что Литва хочет быть под "ядерным зонтиком" Франции.

"Прежде чем идти под любой зонтик, мы должны очень серьезно и ответственно взвесить потенциальные последствия, связанные с этим обязательства и дополнительные риски, которые могут возникнуть", – сказал Палуцкас.

"Я попросил своего советника по вопросам безопасности смоделировать такую ситуацию, потому что мы понимаем, что сегодня мы должны рассмотреть все возможные сценарии: и развития НАТО, и наших трансатлантических отношений", – добавил он.

Премьер-министр также отметил, что предложение французского президента все еще является "очень и очень предварительным".

Напомним, в минувшие выходные президент Франции Эмманюэль Макрон впервые заявил, а в стратегической речи 5 марта подтвердил готовность Франции предложить свой "ядерный зонтик" европейским союзникам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в предложении Макрона угрозу для России.

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