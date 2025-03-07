СМИ: Финляндия готовится к защите от потенциального нападения России без помощи США

Финляндия готовится к тому, что Соединенные Штаты не будут придерживаться ключевой статьи 5 Договора НАТО, которая предусматривает совместную оборону государствами-членами в случае нападения на одного союзника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило финское издание Iltalehti.

Несколько источников в сфере внешней политики и политики безопасности сообщили изданию, что Финляндия больше не считает, что Дональд Трамп позволит командованию НАТО использовать американские войска в потенциальных военных операциях против российских сил.

До сих пор финское правительство, Силы обороны Финляндии и парламентские партии считали, что вооруженные силы США будут защищать Финляндию и страны Балтии в случае потенциального нападения России. Источники сообщили, что оценка ситуации изменилась в последние две-три недели.

"Готовности Трампа противостоять Владимиру Путину и России больше нельзя доверять. Это означает, что статье 5 НАТО нельзя полностью доверять", – сообщил один источник.

"Мы должны рассмотреть другие варианты (обороны)" – подчеркнул другой источник.

По словам источников, дискуссии о доверии к статье 5 и приверженность администрации Трампа к европейской обороне ведутся на всех уровнях среди финских политиков и чиновников. "Вместо риторики и стонов нам нужно сосредоточиться на действиях", – подчеркнул третий источник.

Источники сообщили, что официальной линией Финляндии остается подчеркивание доверия к статье 5 НАТО. В то же время, как во внешней политике, так и в вооруженных силах предпринимаются шаги для подготовки к ситуации, в которой Трамп не будет противостоять российским операциям в Европе.

Одним из свидетельств серьезности подготовки является то, что, по данным источников, Финляндия сейчас оценивает, смогут ли финны использовать все американские системы вооружений, которые они приобрели, чтобы остановить россиян.

В худшем случае Соединенные Штаты смогут предотвратить или помешать использованию против России мощнейших систем вооружений американского производства.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО. По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.

Недавно Трамп заявил, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США пока этого не делают.

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