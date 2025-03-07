Трамп погрожує новими тарифами проти Канади "вже сьогодні"

Президент Дональд Трамп погрожує запровадити тарифи проти Канади "вже сьогодні", як відповідь на канадські тарифи на експорт американських молочних продуктів і пиломатеріалів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті в п'ятницю, його цитує CNN.

За його словами, якщо Канада не скасує свої мита на американські товари, у відповідь США можуть запровадити свої заходи у відповідь "вже сьогодні, або ми почекаємо до понеділка чи вівторка, але це те, що ми збираємося зробити".

Американський президент також натякнув, що готовий розширити тарифи на інших торговельних партнерів, якщо не побачить змін у торговельній політиці.

"Це було дуже несправедливо щодо... нашої країни – з економічної точки зору, з фінансової точки зору і з точки зору торгівлі – нас абсолютно обікрали майже всі країни світу", – сказав він.

Нагадаємо, з 4 березня Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Зрештою Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.