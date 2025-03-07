Трамп угрожает новыми тарифами против Канады "уже сегодня"

Президент Дональд Трамп угрожает ввести тарифы против Канады "уже сегодня", как ответ на канадские тарифы на экспорт американских молочных продуктов и пиломатериалов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете в пятницу, его цитирует CNN.

По его словам, если Канада не отменит свои пошлины на американские товары, в ответ США могут ввести свои ответные меры "уже сегодня, или мы подождем до понедельника или вторника, но это то, что мы собираемся сделать".

Американский президент также намекнул, что готов расширить тарифы на других торговых партнеров, если не увидит изменений в торговой политике.

"Это было очень несправедливо по отношению к... нашей стране – с экономической точки зрения, с финансовой точки зрения и с точки зрения торговли – нас абсолютно обокрали почти все страны мира", – сказал он.

Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 млрд долларов, а канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".

В конце концов Трамп приостановил действие 25% тарифов, наложенных на большие группы товаров из Канады и Мексики, до 2 апреля.