Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что решимость Европы дать отпор могла стать причиной 90-дневной паузы президента США Дональда Трампа в отношении тарифов.

Его слова цитирует CNN, передает "Европейская правда".

Как известно, 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

"На мой взгляд, это реакция на решимость европейцев", – считает Мерц.

Он также процитировал слова президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: "Мы настроены дать отпор".

Будущий канцлер добавил, что идеальная трансатлантическая торговля должна осуществляться по принципу 0% пошлин.

Комментируя свое решение отсрочить на 90 дней введение масштабных тарифов, Трамп заявил, что это было "от сердца".

Напомним, 9 апреля страны-члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии ввести торговые контрмеры против Соединенных Штатов.

По словам источников, Венгрия оказалась единственным государством ЕС, которое не поддержало это решение.

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