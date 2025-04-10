Ультраправий кандидат в президенти Румунії програв суд щодо зв’язків з російськими агентами

Лідер ультраправого Альянсу за об'єднання румунів (AUR), кандидат в президенти Румунії Джордже Сіміон програв суд ексміністру оборони Молдови Анатолу Шалару, який звинуватив кандидата у зустрічі з російськими агентами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Сіміон програв у першій інстанції судовий позов, поданий в Кишиневі проти колишнього міністра оборони Республіки Молдова Анатола Шалару.

Колишній посадовець Молдови два роки тому оприлюднив інформацію, згідно з якою кандидат AUR на президентських виборах зустрічався в минулому з представниками Федеральної служби безпеки (ФСБ), головної розвідувальної служби Кремля, а також з іншою особою, відомою в Молдові як "людина росіян".

Згідно з офіційними даними на порталі молдовських судів, Сіміон подав позов проти Шалару у 2023 році "про захист честі, гідності та професійної репутації".

9 квітня суд Кишинева відхилив запит про виклик до суду "щодо спростування інформації, поширеної на сайті ****, під час інтерв'ю під назвою *****", йдеться в рішенні молдовського суду.

Рішення, однак, може бути оскаржене протягом наступних 30 днів в Апеляційному суді Кишинева.

Анатол Шалару відреагував на це повідомленням на своїй особистій сторінці у Facebook, в якому він нагадав, що звинуватив Джордже Сіміона в тому, що "компетентні органи зібрали докази і помітили", що лідер AUR "здійснював незаконну діяльність, яка підриває молдовську державу".

Шалару відзначив, що молдовська розвідка проінформувала владу Молдови про те, що Джордже Сіміон також зустрічався з московськими агентами в Чернівцях.

За його словами, його заяви підтвердили радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк і заступник глави СБУ, а також колишній прем'єр-міністр Молдови Влад Філат, який мав прямий доступ до досьє, підготовленого владою.

Колишній міністр оборони також звинувачує Сіміона в тому, що він "намагався створити нестабільність" в Республіці Молдова.

"Його дії, те, як він їх здійснював, і, не в останню чергу, заяви проти Маї Санду під час кампанії чотири роки тому, коли він закликав молдован голосувати проти неї, показали мені, що Сіміон не бажає по-справжньому добра Молдові", – додав Шалару.

Сіміону заборонений в'їзд в Україну та Республіку Молдова, його звинувачують у зв'язках зі спецслужбами Російської Федерації, чий порядок денний він просуває в обох країнах, а також в Румунії.

Останні опитування свідчать, що підтриманий ультраправими партіями Румунії кандидат у президенти Джордже Сіміон є лідером свіжих рейтингів, однак за більшості сценаріїв він програє у другому турі.

Переможцю скасованого першого туру виборів, антизахідному політику і прихильнику теорій змов Келіну Джорджеску, заборонили брати участь у повторних виборах президента.

Після цього лідер ультраправого Альянсу за об'єднання румунів Джордже Сіміон став єдиним кандидатом у президенти Румунії від ультраправих сил.

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