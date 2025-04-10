Ультраправый кандидат в президенты Румынии проиграл суд о связях с агентами РФ

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR), кандидат в президенты Румынии Джордже Симион проиграл суд экс-министру обороны Молдовы Анатолу Шалару, который обвинил кандидата во встрече с российскими агентами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24

Симион проиграл в первой инстанции судебный иск, поданный в Кишиневе против бывшего министра обороны Республики Молдова Анатола Шалару.

Бывший чиновник Молдовы два года назад обнародовал информацию, согласно которой кандидат AUR на президентских выборах встречался в прошлом с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ), главной разведывательной службы Кремля, а также с другим лицом, известным в Молдове как "человек россиян".

Согласно официальным данным на портале молдовских судов, Симион подал иск против Шалару в 2023 году "о защите чести, достоинства и профессиональной репутации".

9 апреля суд Кишинева отклонил запрос о вызове в суд "относительно опровержения информации, распространенной на сайте ****, во время интервью под названием *****", говорится в решении молдовского суда.

Решение, однако, может быть обжаловано в течение следующих 30 дней в Апелляционном суде Кишинева.

Анатол Шалару отреагировал на это сообщением на своей личной странице в Facebook, напомнив, что обвинил Джордже Симиона в том, что "компетентные органы собрали доказательства и заметили", что лидер AUR "осуществлял незаконную деятельность, которая подрывает молдовское государство".

Шалару отметил, что молдавская разведка проинформировала власти Молдовы о том, что Джордже Симион также встречался с московскими агентами в Черновцах.

По его словам, его заявления подтвердили советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк и заместитель главы СБУ, а также бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат, который имел прямой доступ к досье, подготовленному властями.

Бывший министр обороны также обвиняет Симиона в том, что он "пытался создать нестабильность" в Республике Молдова.

"Его действия, то, как он их осуществлял, и, не в последнюю очередь, заявления против Майи Санду во время кампании четыре года назад, когда он призывал молдаван голосовать против нее, показали мне, что Симион не желает по-настоящему добра Молдове" – добавил Шалару.

Симиону запрещен въезд в Украину и Республику Молдова, его обвиняют в связях со спецслужбами Российской Федерации, чью повестку дня он продвигает в обеих странах, а также в Румынии.

Последние опросы свидетельствуют, что поддержанный ультраправыми партиями Румынии кандидат в президенты Джордже Симион является лидером свежих рейтингов, однако при большинстве сценариев он проиграет во втором туре.

Победителю отмененного первого тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Келину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента.

После этого лидер ультраправого Альянса за объединение румын Джордже Симион стал единственным кандидатом в президенты Румынии от ультраправых сил.

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