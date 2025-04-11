ЗМІ: США застерігали Китай від мит у відповідь на тарифи Трампа, але марно

Адміністрація Дональда Трампа в приватному порядку казала Китаю, аби той не запроваджував мит у відповідь на останні тарифні заходи США, але безуспішно.

Про це стало відомо телеканалу CNN від джерела, знайомого з перебігом американсько-китайських переговорів, пише "Європейська правда".

За інформацією CNN, контакт між представниками Вашингтона та Пекіна відбувся за кілька годин до того, як Китай оголосив про нові тарифи у відповідь на дії США.

Адміністрація Трампа тоді застерегла китайських посадовців від такого кроку, а також повторила, що Китай повинен передати запит на розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом США.

У результаті запиту на розмову з Пекіна не надійшло, натомість Сі під час зустрічі з премʼєром Іспанії Педро Санчесом лише підкреслив, що Китай "не боїться жодних несправедливих утисків".

Варто зазначити, що 9 квітня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю.

Напередодні у Білому домі уточнили, що додаткові американські тарифи на імпорт з Китаю внаслідок останніх рішень Трампа складають не 125%, а 145%.