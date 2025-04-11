СМИ: США предостерегали Китай от пошлин в ответ на тарифы Трампа, но бесполезно

Администрация Дональда Трампа в частном порядке говорила Китаю, чтобы тот не вводил пошлин в ответ на последние тарифные меры США, но безуспешно.

Об этом стало известно телеканалу CNN от источника, знакомого с ходом американо-китайских переговоров, пишет "Европейская правда".

По информации CNN, контакт между представителями Вашингтона и Пекина состоялся за несколько часов до того, как Китай объявил о новых тарифах в ответ на действия США.

Администрация Трампа тогда предостерегла китайских чиновников от такого шага, а также повторила, что Китай должен передать запрос на разговор лидера Китая Си Цзиньпина с президентом США.

В результате запроса на разговор из Пекина не поступило, зато Си во время встречи с премьером Испании Педро Санчесом лишь подчеркнул, что Китай "не боится никаких несправедливых притеснений".

Стоит отметить, что 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая.

Накануне в Белом доме уточнили, что дополнительные американские тарифы на импорт из Китая в результате последних решений Трампа составляют не 125%, а 145%.