Трамп про переговори щодо України: настав час "або зробити щось, або замовкнути"

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що переговори, спрямовані на припинення війни в Україні, йдуть добре, але "настав момент, коли ви просто повинні або зробити щось, або замовкнути".

Заяву Трампа на борту літака Air Force One наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Трамп зробив цей коментар журналістам наступного дня після того, як висловив розчарування Росією і закликав її "ворушитися" у досягненні до угоди про припинення вогню..

"Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть розвиватися добре, і ви дізнаєтеся про це дуже скоро", – сказав Трамп журналістам.

"Настав момент, коли ви повинні або зробити щось, або замовкнути, і ми побачимо, що станеться. Але я думаю, що все йде добре", – додав він.

У п'ятницю спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф провів переговори з лідером Росії Владіміром Путіним про пошук мирної угоди.

Переговори відбулися в той час, коли американо-російський діалог, спрямований на досягнення домовленості про припинення вогню, схоже, зайшов у глухий кут через розбіжності щодо умов для повного припинення бойових дій.

Трамп продемонстрував ознаки втрати терпіння і заговорив про введення вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту, якщо він відчує, що Москва затягує з укладенням угоди.

Раніше в суботу міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров похвалив Трампа за те, що він, за його словами, краще розуміє українську війну, ніж будь-який інший західний лідер.

12 квітня Трамп продовжив санкції свого попередника Джо Байдена щодо Росії.