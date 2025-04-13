Трамп о переговорах по Украине: настало время "либо сделать что-то, либо замолчать"

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что переговоры, направленные на прекращение войны в Украине, идут хорошо, но "настал момент, когда вы просто должны либо сделать что-то, либо замолчать".

Заявление Трампа на борту самолета Air Force One приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Трамп сделал этот комментарий журналистам на следующий день после того, как выразил разочарование Россией и призвал ее "шевелиться " в достижении соглашения о прекращении огня.

"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут развиваться хорошо, и вы узнаете об этом очень скоро", – сказал Трамп журналистам.

"Настал момент, когда вы должны либо сделать что-то, либо замолчать, и мы увидим, что произойдет. Но я думаю, что все идет хорошо", – добавил он.

В пятницу специальный посланник Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с лидером России Владимиром Путиным о поиске мирного соглашения.

Переговоры состоялись в то время, когда американо-российский диалог, направленный на достижение договоренности о прекращении огня, похоже, зашел в тупик из-за разногласий относительно условий для полного прекращения боевых действий.

Трамп продемонстрировал признаки потери терпения и заговорил о введении вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть, если он почувствует, что Москва затягивает с заключением соглашения.

Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил Трампа за то, что он, по его словам, лучше понимает украинскую войну, чем любой другой западный лидер.

12 апреля Трамп продлил санкции своего предшественника Джо Байдена в отношении России.