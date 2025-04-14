СМИ: Британия и ЕС могут на саммите в мае подписать пакт об обороне и безопасности

На саммите 19 мая Британия и Евросоюз могут подписать пакт об обороне и безопасности, который позволит британским оружейным компаниям участвовать в совместных закупках вооружений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Financial Times.

Угрозы президента Дональда Трампа не защищать союзников по НАТО и его намеки в адрес России заставили европейские страны коллективно перевооружиться и увеличить свои оборонные расходы, а также обсудить, как объединить силы и средства, чтобы лучше всего защитить Украину после возможного мирного соглашения при посредничестве США.

"Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией проложила путь к подписанию пакта в следующем месяце на саммите лидеров ЕС с премьером Британии Киром Стармером – первой такой встрече после Brexit.

"Что касается обороны, британцы, по сути, "вернулись в семью", – сказал один из дипломатов ЕС.

Послы ЕС встретились в пятницу в рамках подготовки к саммиту, и четыре дипломата заявили, что большинство столиц призывают к подписанию пакта об обороне и безопасности в дополнение к более широкому заявлению по геополитическим вопросам.

Европейская комиссия сделала такой документ предпосылкой для участия Великобритании в предложенной кредитной программе на сумму 150 млрд евро, которую правительства могут использовать для военных закупок.

В знак тесной координации действий министр обороны Великобритании Джон Хили на прошлой неделе был одним из организаторов встречи "коалиции решительных" в Брюсселе со своим французским коллегой, после чего состоялась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины под совместным председательством с его немецким коллегой.

В то же время британский министр финансов Рэйчел Ривз присоединилась к министрам финансов ЕС в Варшаве в выходные, чтобы высказаться "за углубление сотрудничества с нашими европейскими союзниками в сфере финансирования обороны".

Столицы ЕС также стремятся завершить работу над двумя другими соглашениями с Великобританией, которые будут охватывать такие вопросы, как энергетика, миграция и рыболовство.

Последнее является спорным вопросом для Франции, Дании и некоторых других прибрежных стран ЕС, которые хотят сохранить свой доступ к водам Великобритании после того, как срок действия существующего соглашения завершится в 2026 году.

Французская позиция, подтвержденная во время дискуссии послов ЕС в пятницу, заключается в том, что любая попытка Великобритании пересмотреть уровень доступа ЕС к британским рыболовным водам затмит более широкие переговоры, в том числе об обороне.

"Война, Трамп и перевооружение Европы сближают Францию и Великобританию. Но нам нужна добрая воля в некоторых других вопросах, чтобы сблизить ЕС и Великобританию", – сказал дипломат.

По словам дипломатов, и Париж, и Лондон находятся под давлением, чтобы найти компромисс, в то время как другие столицы утверждают, что было бы смешно, если бы права на рыбалку – политически чувствительный, но экономически незначительный вопрос – препятствовало более тесному сотрудничеству в таком важном вопросе, как европейская безопасность.

Как сообщалось, подавляющее большинство британских избирателей хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС вместо заключения нового экономического соглашения с США.

С момента вступления в должность в июле прошлого года премьер-министр Кир Стармер пообещал "перезагрузить" отношения с ЕС, которые часто были холодными при предыдущем консервативном правительстве Великобритании.

Стармер заявлял, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после Brexit.