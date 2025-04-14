Литва вызывает российского посла из-за удара по Сумам

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России в Вильнюсе после удара по Сумам, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека.

Заявление внешнеполитического ведомства страны цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

В МИД Литвы заявили, что "те, кто стоит за этим ударом, не избежат правосудия", а затем вызвали представителя посольства России в Вильнюсе.

"Ответственность также разделяют все, кто работает на преступный режим Кремля, в том числе российские дипломаты", – отметили там.

По состоянию на вечер воскресенья количество погибших в результате двух ударов по Сумам 13 апреля возросло до 34, пострадали 117 человек, из них 15 детей.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог отметил, что атака российских войск по гражданским целям в Сумах переходит грань приемлемого и показывает, почему Трамп хочет остановить войну.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумам в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.

Американского президента Дональда Трампа попросили прокомментировать удар России по Сумам, на что он сказал, что "это было ужасно".

"И мне сказали, что они ошиблись. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно", – сказал он.