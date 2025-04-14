СМИ: США проинформировали Израиль о переговорах с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф проинформировал доверенное лицо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о первом раунде американо-иранских переговоров, прошедших на выходных в Омане.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу CNN стало известно от источника.

Согласно сообщению, Уиткофф говорил с Роном Дермером, ближайшим доверенным лицом Нетаньяху, который также является министром по стратегическим делам Израиля.

По словам источника, Уиткофф также проинформировал Дермера об усилиях по освобождению заложников и достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Уиткофф возглавил переговоры с Ираном как главный переговорщик президента Дональда Трампа. Непрямые переговоры запланировано продолжить на этих выходных.

Дермер сидел рядом с Нетаньяху в Вашингтоне на прошлой неделе, когда Трамп объявил, что американо-иранские переговоры начнутся в ближайшее время.

Неожиданное известие о начале переговоров, похоже, напугало Нетаньяху, который активно настаивал на военном варианте действий против Ирана.

В воскресенье Трамп заявил, что переговоры с Ираном по новой ядерной сделке "идут хорошо".

Сообщалось, что Уиткофф даже имел первый прямой контакт с главой МИД Ирана.

Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными бомбардировками, если не заключит соглашение о своей ядерной программе с Соединенными Штатами.