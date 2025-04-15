Посол України очікує, що Мерц виконає обіцянку щодо Taurus

Посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дотримає свого слова стосовно постачань ракет Taurus.

Про це він розповів в інтерв’ю RND, пише "Європейська правда".

Посол висловив сподівання, що поїздка Мерца в Україну стане одним з його перших кроків на посаді. При цьому він наголосив, що в України всі ще є потреба в ракетах Taurus, передачу яких Мерц підтримував, перебуваючи в опозиції до уряду Шольца.

У відповідь на питання, чи очікує він, що Мерц дотримає слова щодо ракет, Макеєв сказав: "Як дипломат, я завжди очікую, що люди будуть дотримуватися свого слова. Звичайно, ми будемо обговорювати це питання".

Він також підкреслив, що цю справу обговорюватимуть не через ЗМІ, а безпосередньо з майбутнім федеральним канцлером.

Коментуючи залякування РФ, що поставка ракет призведе до ескалації війни, посол відзначив, що "страх – поганий порадник на війні".

"Перед поставкою кожної системи озброєнь, чи то бойової машини піхоти Marder, чи то основного бойового танка Leopard, чи то самохідної гаубиці 2000, точилися дискусії про можливу ескалацію – завжди говорилося, що тепер Німеччина точно стане стороною у війні. Це російська пропаганда. Росіяни вже давно ведуть війну проти Заходу", – пояснив Макеєв.

Днями Мерц заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.

Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями.

А німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.