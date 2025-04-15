Посол Украины ожидает, что Мерц выполнит обещание по Taurus

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев ожидает, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сдержит свое слово о поставках ракет Taurus.

Об этом он рассказал в интервью RND, пишет "Европейская правда".

Посол выразил надежду, что поездка Мерца в Украину станет одним из его первых шагов в должности. При этом он отметил, что в Украине все еще есть потребность в ракетах Taurus, передачу которых Мерц поддерживал, находясь в оппозиции к правительству Шольца.

В ответ на вопрос, ожидает ли он, что Мерц сдержит слово по поводу ракет, Макеев сказал: "Как дипломат, я всегда ожидаю, что люди будут держать свое слово. Конечно, мы будем обсуждать этот вопрос".

Он также подчеркнул, что это дело будут обсуждать не через СМИ, а непосредственно с будущим федеральным канцлером.

Комментируя запугивания РФ, что поставка ракет приведет к эскалации войны, посол отметил, что "страх – плохой советчик на войне".

"Перед поставкой каждой системы вооружений, будь то боевая машина пехоты Marder, или основной боевой танк Leopard, или самоходная гаубица 2000, велись дискуссии о возможной эскалации – всегда говорилось, что теперь Германия точно станет стороной в войне. Это российская пропаганда. Россияне уже давно ведут войну против Запада", – пояснил Макеев.

На днях Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями.

А немецкие консерваторы рассчитывают на совместное с партией Шольца решение о Taurus.