У Брюсселі різко зросла кількість бездомних людей

Кількість бездомних людей у Брюсселі різко зросла за останні два роки, свідчить новий звіт, опублікований у середу.

Про це інформує видання Politico, пише "Європейська правда".

За одну ніч у листопаді 2024 року в Брюсселі було зареєстровано 9 777 бездомних, що на 25% більше порівняно з попереднім підрахунком у 2022 році, згідно з дослідженням, проведеним регіональною координаційною агенцією з питань бездомності Bruss'Help.

Повідомлялося, що близько 4 тисяч осіб перебували в ніч підрахунку в притулках для бездомних або в порожніх будівлях з дозволу власника.

Ще 992 особи спали в громадських місцях, включаючи станції метро, що на 23 відсотки більше, ніж у 2022 році.

З цих 992 осіб понад 600 перебували в муніципалітетах на околицях Брюсселя, що свідчить про те, що проблема поширена за межами центру міста.

Ще 2 649 осіб, або 27% від загальної кількості, проживали в нетрадиційному житлі, включаючи несанкціоновані житлові споруди, тимчасове житло або сквоти.

1 539 осіб, або 16% від загальної кількості, проживали в інших осіб.

На думку Bruss'Help, "масштаб проблеми перевищує всі індивідуальні ініціативи", і організація сподівається, що її звіт допоможе політикам розробити "більш ефективні, структурні та гуманні заходи державної політики".

Дослідження Bruss'Help, яке проводиться кожні два роки за допомогою волонтерів, відстежує різні форми бездомності в регіоні. Більш детальний якісний аналіз очікується в червні.

Нагадаємо, взимку у столичному регіоні Бельгії через настання холодів запроваджували додаткові заходи підтримки бездомних людей.

Влітку 2022 року повідомляли про зростання кількості бездомних у Німеччині, це пов’язували і з припливом біженців з України.