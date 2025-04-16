В Брюсселе резко возросло количество бездомных людей

Число бездомных людей в Брюсселе резко возросло за последние два года, свидетельствует новый отчет, опубликованный в среду.

Об этом информирует издание Politico, пишет "Европейская правда".

За одну ночь в ноябре 2024 года в Брюсселе было зарегистрировано 9 777 бездомных, что на 25% больше по сравнению с предыдущим подсчетом в 2022 году, согласно исследованию, проведенному региональным координационным агентством по вопросам бездомности Bruss'Help.

Сообщалось, что около 4 тысяч человек находились в ночь подсчета в приютах для бездомных или в пустующих зданиях с разрешения владельца.

Еще 992 человека спали в общественных местах, включая станции метро, что на 23% больше, чем в 2022 году.

Из этих 992 человек более 600 находились в муниципалитетах на окраинах Брюсселя, что свидетельствует о том, что проблема распространена за пределами центра города.

Еще 2 649 человек, или 27% от общего количества, проживали в нетрадиционном жилье, включая несанкционированные жилые сооружения, временное жилье или сквоты.

1 539 человек, или 16% от общего количества, проживали у других лиц.

По мнению Bruss'Help, "масштаб проблемы превышает все индивидуальные инициативы", и организация надеется, что ее отчет поможет политикам разработать "более эффективные, структурные и гуманные меры государственной политики".

Исследование Bruss'Help, которое проводится каждые два года с помощью волонтеров, отслеживает различные формы бездомности в регионе. Более детальный качественный анализ ожидается в июне.

Напомним, зимой в столичном регионе Бельгии из-за наступления холодов вводили дополнительные меры поддержки бездомных людей.

Летом 2022 года сообщали о росте количества бездомных в Германии, это связывали и с притоком беженцев из Украины.