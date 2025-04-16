Вучич поклався на російську ФСБ і звернувся до "жалюгідних брехунів"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що слідчі російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) не підтвердили використання сербською владою звукової зброї для розгону антиурядового протесту в березні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Сербська влада раніше сама запросила ефесбешників, аби розслідувати звинувачення у використанні так званої звукової гармати – пристрою, який використовує звук для розгону людей.

У телевізійному зверненні в середу Вучич заявив про "категоричний висновок" російської ФСБ, що під час протесту 15 березня в Белграді "тип акустичних пристроїв, що належать сербській поліції, не використовувався".

Президент Сербії додав, що буде домагатися кримінальної відповідальності для тих, хто звинуватив владу у використанні звукової зброї.

За його словами, у звіті ФСБ Росії зазначено, що інцидент інсценували "невідомі люди в чорному одязі з натовпу".

"Як вам не соромно, жалюгідні брехуни", – звернувся Вучич.

Нагадаємо, студенти, які беруть участь в антиурядових протестах, раніше звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про 15 загиблих у місті Новий Сад 15 березня.

Вучич, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони Сербії використання звукової гармати заперечили.

Сербський президент також говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.