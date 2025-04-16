Вучич положился на российскую ФСБ и обратился к "жалким лжецам"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что следователи российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) не подтвердили использование сербскими властями звукового оружия для разгона антиправительственного протеста в марте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Сербские власти ранее сами пригласили эфэсбешников, чтобы расследовать обвинения в использовании так называемой звуковой пушки – устройства, которое использует звук для разгона людей.

В телевизионном обращении в среду Вучич заявил о "категорическом выводе" российской ФСБ, что во время протеста 15 марта в Белграде "тип акустических устройств, принадлежащих сербской полиции, не использовался".

Президент Сербии добавил, что будет добиваться уголовной ответственности для тех, кто обвинил власти в использовании звукового оружия.

По его словам, в отчете ФСБ России указано, что инцидент инсценировали "неизвестные люди в черной одежде из толпы".

"Как вам не стыдно, жалкие лжецы", – обратился Вучич.

Напомним, студенты, участвующие в антиправительственных протестах, ранее обвинили власти в использовании звуковой пушки во время акции молчания в память о 15 погибших в городе Новый Сад 15 марта.

Вучич, Министерство внутренних дел и Министерство обороны Сербии использование звуковой пушки отрицали.

Сербский президент также говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.