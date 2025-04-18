Марин Ле Пен потеряла одну должность после приговора

Ультраправую французскую политика Марин Ле Пен лишили должности члена совета родного департамента Па-Де-Кале на севере Франции после приговора суда, который запретил ей занимать некоторые должности в течение пяти лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Декрет, формализующий потерю Ле Пен мандата члена совета департамента Па-де-Кале после решения суда Парижа, был оформлен и передан ей на этой неделе, сообщила префектура Па-де-Кале агентству AFP в пятницу.

Процедура заняла некоторое время – не в последнюю очередь потому, что префектура должна была дождаться уведомления о решении суда, прежде чем начать его исполнение.

В то же время Ле Пен может обжаловать это распоряжение префектуры в административном суде, что сразу же приостановит его действие.

Административный суд Лилля (центр региона О-де-Франс, где расположен департамент Па-де-Кале) сообщил AFP, что он "еще не зарегистрировал ни одного заявления от Ле Пен".

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще 26 человек, в том числе восемь евродепутатов французского "Национального объединения", в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.

В то же время Апелляционный суд Парижа уже заявил, что вынесет решение летом 2026 года, а это значит, что Ле Пен еще имеет шанс баллотироваться, если приговор будет отменен или изменен.

Ле Пен, которая сейчас является самым популярным кандидатом на пост президента Франции, назвала приговор суда "политическим решением" и пообещала продолжать президентскую кампанию 2027 года.

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