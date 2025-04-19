Прем’єр Баварії: рішення щодо Taurus для України ухвалюватиме Мерц

Прем’єр-міністр Баварії і лідер ХСС, сестринської партії переможниці федеральних виборів ХДС, Маркус Зьодер заявив, що рішення про можливу відправку далекобійних ракет Taurus Україні ухвалюватиме майбутній канцлер Фрідріх Мерц.

Заяву Зьодера наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

"Це буде вирішувати новий канцлер", – зазначив прем’єр Баварії.

Водночас він вказав на обмеженість ресурсів німецьких ВПС.

"Однак, перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих", – сказав Зьодер.

Він назвав ракети Taurus "найкращою зброєю, яку ми маємо", а також додав, що "навіть росіяни поважають її".

Водночас співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль наполягає на спільному рішенні коаліції ХДС/ХСС-СДПН щодо Taurus для України.

Сам Мерц нещодавно заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.

Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями.

А німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.