Премьер Баварии: решение по Taurus для Украины будет принимать Мерц
Премьер-министр Баварии и лидер ХСС, сестринской партии победительницы федеральных выборов ХДС, Маркус Зёдер заявил, что решение о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине будет принимать будущий канцлер Фридрих Мерц.
Заявление Зедера приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".
"Это будет решать новый канцлер", – отметил премьер Баварии.
В то же время он указал на ограниченность ресурсов немецких ВВС.
"Однако, прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих", – сказал Зёдер.
Он назвал ракеты Taurus "лучшим оружием, которое мы имеем", а также добавил, что "даже русские уважают его".
В то же время сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль настаивает на совместном решении коалиции ХДС/ХСС-СДПГ по Taurus для Украины.
Сам Мерц недавно заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.
Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями.
А немецкие консерваторы рассчитывают на совместное с партией Шольца решение о Taurus.