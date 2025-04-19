Премьер Баварии: решение по Taurus для Украины будет принимать Мерц

Премьер-министр Баварии и лидер ХСС, сестринской партии победительницы федеральных выборов ХДС, Маркус Зёдер заявил, что решение о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине будет принимать будущий канцлер Фридрих Мерц.

Заявление Зедера приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

"Это будет решать новый канцлер", – отметил премьер Баварии.

В то же время он указал на ограниченность ресурсов немецких ВВС.

"Однако, прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих", – сказал Зёдер.

Он назвал ракеты Taurus "лучшим оружием, которое мы имеем", а также добавил, что "даже русские уважают его".

В то же время сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль настаивает на совместном решении коалиции ХДС/ХСС-СДПГ по Taurus для Украины.

Сам Мерц недавно заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями.

А немецкие консерваторы рассчитывают на совместное с партией Шольца решение о Taurus.