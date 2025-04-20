Вице-президент США встретился с Папой Римским

Папа Римский Франциск в воскресенье, 20 апреля, утром провел частную встречу в Ватикане с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Об этом со ссылкой на заявление Ватикана пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Вэнс встретился с Франциском в его ватиканской резиденции, чтобы обменяться пасхальными поздравлениями.

"Папа Франциск провел короткую частную встречу, которая длилась несколько минут, чтобы обменяться добрыми пожеланиями на Пасху", – говорится в заявлении.

18 апреля Вэнс провел переговоры с премьером Италии Джорджей Мелони и пошутил, что Мелони могла бы назвать его болваном "самым красивым языком".

В субботу, 19 апреля, он провел встречу с кардиналом Пьетро Паролином, которую называют "очень сердечной".