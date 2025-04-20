Король Британії прийме Макрона з візитом за кілька місяців до Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон здійснить перший за вісім років перебування на цій посаді державний візит до Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

47-річний Макрон отримав запрошення від британського короля Чарльза ІІІ здійснити державний візит до Британії наприкінці травня.

Державні візити – це візити найвищого рівня, які тривають кілька днів і передбачають масштабну офіційну програму. Для Макрона це буде перший такий візит до Британії з 2017 року, відколи він очолює Францію.

Деталі й терміни візиту французького президента досі перебувають у таємниці, зазначає The Times.

За часів перебування при владі в Британії консерваторів Макрону не було надіслано запрошення на державний візит, хоча він здійснив низку інших важливих візитів – зокрема відвідав захід з нагоди 80-ї річниці промови Шарля де Голля, яка згуртувала французький опір проти нацистів.

Що стосується Чарльза ІІІ, то він разом із королевою-консортом Каміллою відвідували Францію з державним візитом у вересні 2023 року. Чарльз став тоді першим британським монархом, який виступив з промовою у французькому Сенаті.

Візит Макрона також відображає його тісну співпрацю з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером: обидва лідери стоять на чолі "коаліції рішучих", яка обговорює параметри іноземної військової місії в Україні.

Тим часом до державного візиту до Британії готується і президент США Дональд Трамп – перший американський лідер, який отримав запрошення на нього двічі.

Трамп нещодавно припустив, що здійснить державний візит до Британії у вересні – через кілька місяців після Макрона.