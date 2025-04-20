Король Британии примет Макрона с визитом за несколько месяцев до Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон осуществит первый за восемь лет пребывания на этом посту государственный визит в Великобританию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

47-летний Макрон получил приглашение от британского короля Чарльза III осуществить государственный визит в Британию в конце мая.

Государственные визиты – это визиты высокого уровня, которые длятся несколько дней и предусматривают масштабную официальную программу. Для Макрона это будет первый такой визит в Британию с 2017 года, с тех пор как он возглавляет Францию.

Детали и сроки визита французского президента до сих пор находятся в тайне, отмечает The Times.

Во времена пребывания у власти в Британии консерваторов Макрону не было направлено приглашение на государственный визит, хотя он совершил ряд других важных визитов – в частности посетил мероприятие по случаю 80-й годовщины речи Шарля де Голля, которая сплотила французское сопротивление против нацистов.

Что касается Чарльза III, то он вместе с королевой-консортом Камиллой посещали Францию с государственным визитом в сентябре 2023 года. Чарльз стал тогда первым британским монархом, который выступил с речью во французском Сенате.

Визит Макрона также отражает его тесное сотрудничество с британским премьер-министром Киром Стармером: оба лидера стоят во главе "коалиции решительных", которая обсуждает параметры иностранной военной миссии в Украине.

Тем временем к государственному визиту в Британию готовится и президент США Дональд Трамп – первый американский лидер, получивший приглашение на него дважды.

Трамп недавно предположил, что совершит государственный визит в Британию в сентябре – через несколько месяцев после Макрона.