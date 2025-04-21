Лидеры государств ЕС отреагировали на смерть Папы Франциска

Ряд лидеров стран Европейского Союза опубликовали заявления соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это известие глубоко огорчает нас – мы потеряли замечательного человека и великого пастыря. Я имела честь наслаждаться его дружбой, советами и наставлениями, которые никогда не подводили меня... Он призывал идти по пути не уничтожения, а созидания, восстановления и защиты. Мы будем идти в этом направлении", – отреагировала в своем X премьер Италии Джорджа Мелони.

"От Буэнос-Айреса до Рима, Папа Франциск стремился к тому, чтобы церковь давала радость и надежду бедным. Чтобы она объединяла людей между собой и с природой... Наши с женой мысли со всеми католиками и всем, кто в скорби", – пишет президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент Польши Анджей Дуда назвал покойного Франциска "великим апостолом милосердия, в котором он видел ответ на вызовы современного мира".

"Сегодня мы с женой присоединяемся с молитвой ко всем верующим Католической Церкви", – добавил он.

"Умер Папа Франциск. Добрый, теплый и отзывчивый человек. Пусть покоится в покое", – отреагировал премьер Польши Дональд Туск.

"Смерть Папы Франциска наполняет меня большой скорбью. Франциска запомнят его неутомимой поддержкой слабых, отстаиванием справедливости и примирения... Мои мысли с верующими во всем мире", – написал ожидаемый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

Утром 21 апреля в Ватикане сообщили о смерти 88-летнего Папы Римского Франциска, который еще накануне ненадолго появлялся перед верующими.

88-летний Франциск был понтификом с 2013 года и страдал от многих хронических недугов и других проблем со здоровьем. Он не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.

В начале 2025 года Франциск попал в больницу с пневмонией и провел там пять недель. После этого он несколько раз появлялся на публике, но был вынужден по советам врачей отказаться от участия в ряде мероприятий.

На Пасху, 20 апреля, Папа Римский Франциск ненадолго появился перед верующими на балконе базилики Святого Петра. 88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасхальную мессу в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.