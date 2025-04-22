В Польше стабилизировали масштабный пожар в национальном парке

По состоянию на утро 22 апреля в Польше стабилизировали пожар на территории Бебжанского национального парка, недалеко от границы с Беларусью.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Площадь пожара в Бебжанском национальном парке, которая в понедельник составляла 450 гектаров, за ночь не увеличилась, хотя говорить об укрощении стихии еще рано.

На месте остаются около 170 пожарных из разных районов и более 30 единиц техники, включая вертолеты. За предыдущий день спецвертолет полиции сбросил более 200 тысяч литров воды.

Ночью пожарные протянули "рукава" почти на километровую длину, чтобы брать воду для тушения из ближайшей реки. Патрулирующие беспилотники помогают выявлять активные очаги горения.

Напомним, пожар начался в воскресенье 20 апреля в труднодоступной местности на территории Бебжанского национального парка, примерно в 50 км от границы с Беларусью.

Тушение огня затруднено из-за болотистой местности, куда не может подъехать тяжелая наземная техника пожарных.

Жители близлежащих населенных пунктов получили извещение-предупреждение о пожаре, однако необходимости в эвакуации не было.

К вечеру на место событий приехали премьер Дональд Туск и министр внутренних дел Томаш Семоняк.

Ранее в апреле пожар в Италии под границей со Швейцарией уничтожил 100 гектаров леса, а на юге Франции из-за ДТП выгорело 2 гектара леса.