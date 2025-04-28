Украина предлагает Испании и Португалии помощь с блэкаутами

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская сторона готова оказать помощь Испании и Португалии для устранения последствий масштабного отключения электроэнергии утром 28 апреля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Галущенко написал на Х.

По словам министра, Украина "готова помочь в восстановлении стабильной работы энергетических сетей наших партнеров и союзников в Европе".

"Мы готовы поделиться знаниями и опытом, в частности тем, что был получен во время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру. Мы благодарны странам ЕС за поддержку и всегда готовы оказать помощь", – добавил он.

Как известно, Украина с 2022 года подвергается систематическим российским ударам по энергетической инфраструктуре, которые приводят к длительным отключениям электроэнергии.

В понедельник в первой половине дня в Испании, а также в Португалии начались массовые отключения электроэнергии, которые повлияли на работу мобильных операторов, аэропортов и другой инфраструктуры.

Авария затронула также Францию, но там поставки восстановили.

Португальский оператор электросети заявил, что блэкаут вызвало "редкое атмосферное явление".